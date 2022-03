Mădălina Ghenea, selfie alături de un actor faimos. Cei doi joacă într-un thriller despre supraviețuire

Mădălina Ghenea le-a făcut o surpriză fanilor de pe Instagram și a postat un selfie alături de un actor faimos în întreaga lume. Este vorba despre Ed Westwick, cunoscut publicului din România datorită rolului din serialul “Gossip Girls”.

Cei doi sunt colegi de platou și joacă rolurile principale în thrillerul “Deep Fear”. Filmările au început deja, iar întreaga echipă se află în Malta.



Pelicula este regizată de Marcurs Adams, iar scenariul este scris de Robert Capelli Jr. și Sophia Eptamentis.

Mădălina Ghenea îi dă viață lui Naomi, proprietara unui iaht care pornește într-o călătorie pe mare pentru a se întâlni cu iubitul ei, Jackson (interpretat de Ed Westwick), în Grenada. Călătoria ei liniștită se va transforma însă într-un coșmar. În timpul unei furtuni, ea se întâlnește cu supraviețuitorii unui naufragiu. Aceștia se dovedesc a fi traficanți de droguri și de aici începe lupta pentru supraviețuire.

Mădălina Ghenea, selfie cu actorul Ed Westwick

Într-o pauză de la filmări, Mădălina a postat un selfie în care apare în brațele lui Ed Westwick. Fanii au apreciat imediat postarea actriței și i-au lăsat zeci de comentarii.

De la despărțirea de Matei Stratan, afaceristul cu care are o fetiță, Mădălina Ghenea a fost extrem de discretă cu viața personală.

Ed Westwick s-a despărțit toamna trecută de superba Tamara Francesconi, după doi ani de relație.

Cum era de așteptat fanii au început să viseze deja la o posibilă relație între cei doi actori. “Ce frumoși sunteți!”, “Te rog spune-mi că voi doi aveți o relație!”, “Sunteți superbi!”, “Chuck (n.red personajul interpretat de Ed în serialul Gossip Girl) e un norocos!”, “Ai grijă, Mădălina! E periculos”, i-au scris câțiva internauți.

Într-un Q&A recent, Mădălina Ghenea le-a mărturisit fanilor că este singură, dar foarte fericită: “Da, dar o am pe C. (Charlotte, fiica ei) și nu mai am nevoie de altcineva în viața mea”.

Ea le-a mai spus urmăritorilor că atunci când se va hotărî să iasă din nou la întâlniri va alege un tip obișnuit și nu unul celebru.

Fotografii: Getty Images/ Instagram

