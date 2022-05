Mădălina Pamfile, apariție super sexy în costum de baie! Tânăra arată fabulos după două sarcini

Numele ei a ajuns în presa tabloidă după ce a apărut la brațul lui Radu Mazăre, fostul edil al Constanței, pe vremea când era doar o elevă. Pe atunci, bruneta cu părul scurt a făcut furori și în revista Playboy.

Anii au trecut, iar viața Mădălinei Pamfile s-a schimbat radical. Azi duce o o viață liniștită și este mămica a două fetițe superbe.

Mădălina și-a schimbat look-ul complet și arată fabulos după două nașteri. Ea și-a lăsat părul lung și s-a făcut șatenă. Fosta asistentă TV a postat recent câteva imagini din vacanță, iar urmăritorii i-au făcut numai complimente.

“Perfectă!”, “Wow, ești superbă!”, “Sexy!”, “Ce frumoasă ești!”, i-au scris unii dintre internauți. Mădălina are și stofă de antreprenor și s-a lansat anul trecut în afaceri. Tânăra și-a deschis un salon de tratament corporale în care a investit peste 100.000 de euro. "Acest salon va fi ca un al treilea copil al meu, pe care îl voi ajuta să crească", declara Mădălina înainte de inaugurare, pentru Cancan.

Mădălina Pamfile, o mămică împlinită

Mădălina adoră să posteze fotografii alături de fetițele sale. În ziua în care a împlinit 29 de ani, fosta iubită a lui Radu Mazăre a postat un mesaj emoționant în care a subliniat cât de mult înseamnă micuțele pentru ea.



“Nu am trăit nimic până să apară ele în viața mea. Credeam că am totul, dar nu aveam nimic. Acum pot să nu am nimic cât timp le am pe ele am TOTUL. În anii dinainte mi le-am imaginat în multe forme și mi le-am creonat în minte. Le-am desenat în mii de feluri, dar Dumnezeu le-a desenat mai bine. E despre ele fiecare zi din viața mea... până la sfârșitul ei…”, a scris Mădălina pe contul de socializare.

Fotografii: Instagram/ Facebook