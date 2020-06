Magda Pălimariu, mai frumoasă ca niciodată! A făcut pe plajă o ședință foto care ridică... temperatura la meteo

„Sun, Sea, The Sand and Me (Soarele, Marea, Nisipul și Eu )”, a scris Magda pe Instagram, iar fanii s-au arătat încântați.

Asta însă pentru că, alături de aceste cuvinte, a postat o mică ședință foto realizată pe plajă. Deși vremea e capricioasă, frumoasa Magda se bucură de nisip și de zilele la mare și apare mai senzuală ca niciodată. Reacțiile fanilor au fost toate “uau”, iar like-urile și inimioarele au curs.







Magda Pălimariu s-a născut pe 20 august 1979, în Sibiu, a făcut școala la Sibiu și Cluj și la 28 de ani a venit ca prezentatoare în București. A mărturisit în repetate rânduri că, la început, viața în capitală a făcut-o să se simtă nesigură și foarte timidă. A ajutat-o însă faptul că părinții au învățat-o să aibă încredere în propriile forțe și astfel a reușit ce și-a propus.





FOTO: INSTAGRAM MAGDA PĂLIMARIU