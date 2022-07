Magda Pălimariu s-a afișat cu burtica de gravidă. "Consider ca sunt binecuvântată"

Magda Pălimariu mai are puțin și naște. Mai exact, la începutul lunii august, frumoasa prezentatoare va deveni mamă de băiat.

La 42 de ani, Magda Pălimariu este în ultimul trimestru de sarcină, iar la începutul lunii august urmează să aducă pe lume un băiețel.

Prezentatoarea TV se află în Norvegia și a profitat de peisajul de vis pentru a se fotografia cu burtica de gravidă. “Odată cu apariția sarcinii, pe lânga bucurie și fericire, am cunoscut o serie de modificări la nivel metabolic dar și psihic. Este incredibil cum se poate modifica totul in doar câteva luni. Am luat in greutate destul de mult, însă totul a fost treptat, așa ca m-am obisnuit cu fiecare zi care a trecut. (...) Dar ce mai conteaza atât timp când stii ce mare bucurie te așteaptă? A da viața este un miracol. Și consider ca sunt binecuvântata și sunt recunoscătoare pentru tot ce am și pentru ca urmează sa se întâmple o minune in viața mea. Multumesc Doamne!”, a scris Magda Pălimariu în descrierea pozelor.

“Super superbă! Felicitări”, „Complimente și multe felicitări!”, „Esti superbă”, au fost doar câteva dintre reacțille internauților.



Sursă foto: Instagram