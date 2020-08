Mai e puțin până la ziua ei, iar Ioana Năstase a primit de la Ilie Năstase un cadou de sute de mii de Euro

Deși au avut neînțelegeri, Ioana și Ilie Năstase sunt acum fericiți împreună, iar Ilie pare mai decis ca oricând să îi aducă bucurie soției sale.

Tocmai de aceea, deși mai sunt câteva săptămâni până la aniversarea ei, Ilie Năstase i-a dăruit deja un cadou de sute de mii de Euro! Și la propriu și la figurat.

E vorba de o mașină pe care Ioana a fotografiat-o deja pentru profilul ei de Facebook și în dreptul căreia a scris:



"Mulțumesc mult pentru frumosul cadou!"









Automobilul e un Bentley Continental GT Sport, cu două uși, evaluat la 240.000 de Euro! Pentru Click , Ioana Năstase a dat și o declarație, în care a vorbit despre darul special:

"De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: «wow, ce mașină frumoasă». Am fost imediat în reprezentanța și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis"

FOTO: FACEBOOK IOANA NĂSTASE