Marcel Pavel, prima declarație despre starea de sănătate după ce a fost depistat cu noul coronavirus

După ce a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus și a fost internat, Marcel Pavel a scris un mesaj pe Facebook în care a vorbit despre starea de sănătate, despre ce l-a supărat în aceste ore de la diagnostic și despre medicii care l-au ajutat.

Diagnosticat cu o dublă pneumonie, corelată cu COVID-19, artistul a trecut prin momente extrem de grele, dar a ținut, când s-a simțit ceva mai bine, să le mulțumească medicilor care s-au ocupat de el:



“În ultimile zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe rețelele de socializare! (…) Acum, cu ajutorul bunului Dumnezeu și a întreg personalului Institutului "Matei Balș", condus impecabil de către dl STREINU CERCEL, am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut și voi reveni la viață cum s-ar spune! Mă plec în fața acestor eroi pentru priceperea, gesturile și eforturile extraordinare ale medicilor, asistentele medicale, infirmierelor a Institutului "Matei Balș" Le mulțumesc în mod special doamnei dr LIVIA HARA (concidența este aceea că dna dr a copilărit cu mine pe meleagurile orașului Câmpulung Muscel, fiindu-mi și colegă de școală muzică, amândoi luând premiu cu coroniță în fiecare an , dănsa fiind pianistă la acea vreme, iar eu violoncelist), și de aceea mii de mulțumiri dlui STREINU CERCEL!”





Din păcate, cântărețul este supărat din cauza modului în care spune că o parte a presei din România a tratat subiectul, dar le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis mesaje pe Facebook și care au fost sufletește alături de el.



Artistul a fost dus cu izoleta la spital noaptea trecută, după ce testul pentru noul coronavirus a ieșit pozitiv. Cântărețul se simțea rău de câteva zile, însă credea că are o simplă răceală. Alte două vedete care au intrat în contact cu el, Ozana Barabancea și Andrei Ștefănescu, au fost depistate pozitiv. Andreea Bălan, cu care artistul s-a întâlnit de curând, și-a făcut și ea testul pentru noul coronavirus, dar a ieșit negativ.

