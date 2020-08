Margherita de la Clejani a împlinit 28 de ani. Mesajul părinților ei, de ziua de naștere

Viorica și Ioniță din Clejani i-au transmis un mesaj puternic fiicei lor, pe rețelele sociale. Margherita de la Clejani a împlinit 28 de ani și a aflat că se bucură de susținerea necondiționată a părinților ei.

Nu e o sfântă, dar în ochii părinților ei Margherita întruchipează tot ce e mai bun în ființa umană. Viorica și Ioniță din Clejani au ținut morțiș să știe toți fanii lor că Margherita rămâne o prioritate pentru ei, în ciuda derapajelor sale din ultima perioadă. Cine are copii înțelege gestul muzicienilor, care i-au transmis fiicei lor o urare emoționantă de ziua ei.

„La mulți ani, fata noastră frumoasă! Te iubim și îți promitem că o să te protejăm până la ultima noastră suflare. Suntem mândri de tine”, au scris cei doi pe pagina oficială de Facebook.

Sute de admiratori ai familiei de muzicieni au comentat postarea și i-au urat Margheritei La mulți ani.

Margherita de la Clejani le-a făcut zile fripte părinților ei în primăvara acestui an, când a provocat un minor accident rutier. Însă, polițiștii au depistat că tânăra consumase substanțe interzise înainte de a se urca la volan. Fiica Clejanilor s-a ales cu dosar penal pentru consum de substanțe interzise.

La nici o lună de la pățania din mai, Margherita a intrat din nou în atenția poliției, după ce a lovit un animal de companie. Tânăra s-a ales cu un nou dosar penal, pentru rele tratamente aplicate unui animal. E vorba de o maimuțică de companie, care se află în grija familiei sale.

Fotografii: @margherita_morningstar/YouTube

Vezi și VIDEO: Intră in challenge-ul oficial How to TikTok!