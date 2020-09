Margherita de la Clejani, din nou în centrul atenției: ar fi agresat fizic și verbal două femei

La doar patru luni după ce a condus sub influența drogurilor și a produs un accident, în urma căruia nu a fost rănită nicio persoană, Margherita de la Clejani este implicate într-un nou scandal.

Potrivit jurnaliștilor de la ziare.com, tânăra ar fi agresat fizic și verbal două angajate ale unei agenții imobiliare de pe Calea Victoriei din București, după care a părăsit locația.

„La data de 16 septembrie, în jurul orei 14.00, prin apel la 112, Secția 1 de Poliție a fost sesizată cu privire la un conflict dintre o femeie și angajatele unei societăți comerciale. La locație au sosit polițiștii care au luat legătura cu angajatele firmei, femeia care ar fi fost implicată nemaifiind prezentă la fața locului. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe și amenințare, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor care au condus la producerea evenimentului”, au spus oamenii legii pentru sursa citată.

O altă publicație online, știripesurse.ro, afirmă că, după întocmirea dosarului penal, Margherita de la Clejani i-a înfruntat pe jurnaliști, cărora le-a spus că nu a lovit pe nimeni și că acum este jurnalistă și acitează în criminalistică.

„Nu am lovit pe nimeni, nu este adevărat. Acum activez în alt domeniu: în criminalistică. Profesorul meu este Tudor... Butoi. Sunt un jurnalist foarte bun, am făcut Facultatea de Jurnalism. Azi am avut o zi fascinantă”, ar fi spus tânăra.

foto: Instagram Margherita de la Clejani

