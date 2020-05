Margherita de la Clejani, înainte de a avea probleme cu legea: "Vreau ca tot timpul pe care îl petrec să fie un timp savurat"

La 28 de ani, Margherita de la Clejani e fără doar și poate o prezență exotică în showbiz-ul românesc.

Din păcate, de când a intrat În vizorul legii pentru provocarea unui accident rutier și cu suspiciunea de consum de stupefiante, imaginea ei a avut de suferit. În trecut însă, Margherita îi făcea să zâmbească, prin declarațiile sale, chiar și pe cei care nu erau fani și nu o plăceau prea tare.



Tânăra s-a dovedit mereu o nonconformistă, dar una îndrăgostită de viață. Într-un interviu dat în toamna anului 2019, Marga chiar declara:

"Trăiesc de foarte multă vreme în abundența iubirii! Chiar dacă nu am un iubit! Sunt mult mai matură decât eram înainte, am devenit responsabilă, nu mai vine mama să îmi aducă cafeluța de când stau singură! În plus, stau de vorbă eu cu mine și aflu ce am nevoie! Aflu ce vreau și ce nu vreau. Nu vreau să mai pierd niciodată timpul fără o intenție, fără un scop! Vreau ca tot timpul pe care îl petrec de când mă trezesc să fie un timp savurat!”





Fata artiștilor Viorica și Ioniță de la Clejani a ajuns în vizorul polițiștilor după ce a provocat un accident pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitală.

Potrivit Brigăzii Rutiere, tânăra a pierdut controlul volanului și a lovit un vehicul parcat pe prima bandă. Vedeta TV a fost testată cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ. Pentru că avea un comportament ciudat, polițiști au testat-o cu aparatul DrugTest, care a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive. Pentru a se apăra în fața tatălui său, îngrijorat pentru ea, Marga a declarat că ar fi consumat pastile despre care se știe că se vând la farmacie.

