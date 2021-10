Margherita de la Clejani s-a ales cu magazinul de haine vandalizat. „Ce ar trebui să fac?”

Margherita de la Clejani a primit o lovitură dură, în weekend, când magazinul ei de haine din centrul Bucureștiului a fost vandalizat. Toate geamurile buticului au fost pictate cu graffiti, lăsând-o pe fiica Clejanilor fără replică.

Ghinion pe Margherita de la Clejani . Magazinul ei de haine de pe Calea Victoriei a căzut victima grafferilor, în weekend. Toate geamurile magazinului au fost pictate cu mesaje înțelese doar de cei care au făcut mâzgăliturile.

„Mă aflu pe Calea Victoriei nr. 101, la laboratorul meu de creaţie vestimentară şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate. Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat”, a scris Margherita pe Instagram.

Fiica Clejanilor a dezactivat comentariile la postarea în care și-a vărsat amarul, astfel că nu a putut primi sfaturile solicitate. Dar, credem că cei mai mulți i-ar fi spus să meargă la poliție să depună o plângere.

