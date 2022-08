Maria Constantin, regim alimentar drastic atunci când se îngrașă: „Mă lupt cu două kilograme”

Toată lumea o știe „trasă prin inel”, însă Maria Constantin nu a fost întotdeauna așa. Cântăreața a avut mari probleme cu kilogramele în plus în perioada liceului și a suferit enorm din cauza umilințelor celor din jur.

Pentru Maria Constantin sunt foarte importante standardele de frumusețe pe care și le-a setat acum mult timp și suferă enorm atunci când iese din ele. Interpreta de muzică populară a vorbit deschis despre problemele sale cu greutatea și alimentația deficitară, dar și de umilințele la care a fost supusă în liceu pentru felul în care arăta .

„Când eram în școală, aproape de liceu, din cauza unui tratament medical, am avut ceva probleme de greutate. Doctorul de atunci mi-a recomandat niște pastile pe bază de ulei de pește. Și, după ele, îmi venea să mănânc și pământul. Luasem foarte mult în greutate și am avut de înfruntat multe replici pentru felul în care arătam. Mi-a fost destul de greu să depășesc acea perioadă. De atunci am chestia asta, că trebuie mereu să fiu slabă”, ne-a dezvăluit Maria Constantin, pe care am întâlnit-o miercuri seară la concertul artistului trap Lil Pump.

Maria Constantin, soluție radicală la problema kilogramelor în plus

Cântăreața spune că a visat mereu să aibă un corp perfect , iar pentru asta e dispusă să apeleze la soluții radicale. Printre ele e și înfometarea. Acum are „două kilograme în plus”, motiv suficient pentru a intra în panică.

„Da, există corpul perfect după tiparul fiecărui om, iar tiparul meu este acel slim fit. Nu mă interesează ce spune lumea, dar faptul că eu nu mă simt confortabil cu greutatea pe care o am încerc, cumva, să mă mențin în niște parametri pe care îi consider ok. Cum fac asta? Prin foame”, spune Maria Constantin, care a încercat „rețeta” meselor regulate, dar fără succes.



Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos!

Acum, când are probleme cu kilogramele, renunță la două mese pe zi și bea apă „la greu”.

„Nu mănânc niciodată micul dejun, deși este cea mai importantă masă a zilei. Sunt fumătoare și îmi sunt suficiente cafeaua și țigara, după care încerc să beau măcar un litru de apă, la micul dejun. Sunt consumatoare de apă, poate ruginesc”, adaugă artista.

Sportul nu face parte din rutina sa, iar asta pentru că stilul de viață nocturn face imposibil orice antrenament la sală. „Fiindcă pierd nopți multe... am ajuns să testez podeaua. Mi s-a întâmplat să leșin din cauza oboselii, și atunci antrenorul mi-a spus să vin la sală doar când sunt odihnită. Dar am văzut că eu nu am zile de odihnă și am renuțat la idee. Tocmai de asta îmi mențin dieta doar din mâncare”, concluzionează cântăreața.

Fotografii: PRO TV/@mariaconstantin.ro

Vezi și VIDEO: