Maria Constantin, vacanță exotică în Zanzibar cu viitorul soț. La ce obicei nu a renunțat după Survivor

A rezistat o săptămână la Survivor România, dar nu a regretat experiența de acolo. Maria Constantin a plecat într-o vacanță exotică la scurt timp după ce s-a întors în țară. Deși departe de Republica Dominicană, cântăreața nu a renunțat la un obicei pe care l-a deprins în emisiune.

Maria Constantin se relaxează în Zanzibar, la 9.000 de kilometri distanță de locul în care și-a testat limitele în tribul Faimoșilor. Cântăreața de 35 de ani a plecat într-o vacanță exotică, împreună cu viitorul ei soț, Robert Stoica.

Față de experiența de la Survivor România , vacanța din arhipelagul african e pe „opulență”. Artista a postat primele imagini din escapada exotică, iar fanii au reacționat imediat.

„Vacanță plăcută! Superbi, frumoși, minunați”.

Cei doi sunt cazați într-o vilă cu piscină și se răsfață zilnic cu preparate exotice, plajă, spa și băi în ocean.

Sursa foto: @mariaconstantin.ro

Ce obicei a păstrat Maria Constantin după plecarea de la Survivor

Obișnuită cu foamea, Maria Constantin e adepta regimurilor alimentare drastice . Când vrea să slăbească, nu mănâncă nimic toată ziua, astfel că la Survivor nu i-a fost greu din acest punct de vedere.

La întoarcerea în țară, Maria Constantin a povestit totul despre experiența ei de la Survivor România , dezvăluind că alt detaliu a împiedicat-o să rămână în competiție.

„Trebuie să stai foarte bine mental. Ce-i drept eu am fost pierdută primele două zile, pentru că am avut emoții extrem de mari. Asta m-a împiedicat să am forță și să demonstrez mult mai mult”.

Totuși, un obicei de la Survivor România i-a rămas în sânge, astfel încât Maria Constantin nu mai poate dormi în pat, nici măcar în vacanța exotică din Zanzibar.

„Cel mai plăcut lucru pe care l-am experimentat la Survivor îl voi pune și aici în practică. Și anume, dormitul sub cerul liber și plin de stele…deși iubitul meu nu știu cât de încântat va fi de acest lucru, noi având o cameră frumoasă, cu un pat imens și moale”, a spus Maria Constantin pentru EGO.ro.

Fotografii: PRO TV/mariaconstantin.ro

