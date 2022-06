Mariah Carey, dată în judecată pentru piesa All I Want for Christmas is You

Mariah Carey riscă să piardă o avere din cauza celei mai de succes piese de Crăciun lansată vreodată - All I Want for Christmas is You. Un muzician a chemat-o în judecată pe motiv că și-a însușit titlul melodiei sale, pentru hitului ei din 1994, fără să-i ceară acordul.

Andy Stone, care a fondat trupa country Vince Vance & the Valiants, îi cere celebrei Mariah Carey suma de 20 de milioane de dolari pentru încălcarea drepturilor de autor. În documentele depuse la un tribunal din Louisiana, artistul susține că All I Want for Christmas is You este titlul unei piese country lansate de el în 1989, cu 5 ani înainte de hitul lui Mariah Carey.

Deși versurile și linia melodică ale celor două piese sunt total diferite, Andy Stone spune că titlul îi aparține și nu poate fi folosit de nimeni fără acordul lui.

Hitul de Crăciun All I Want for Christmas is You este un cântec scris și produs de Mariah Carey și compozitorul Walter Afanasieff, pentru cel de-al patrulea album de studio al artistei – Merry Christmas (1994). Cei doi ar fi fost abordați de mai multe ori de Stone cu cererea de a înceta folosirea acelui titlu.

„Reclamantul a cerut personal ca pârâții să înceteze și să renunțe la distribuirea ulterioară a lucrării reclamantului. În ciuda cererii reclamantului, pârâții continuă să exploateze munca reclamantului All I Want for Christmas is You, culegând recompense financiare extraordinare și alte beneficii pecuniare în detrimentul reclamantului”, se arată în documentele citate de nypost.com .

De-a lungul anilor, piesa a fost pe locul I în mai multe topuri muzicale, fiind considerată cel mai de succes hit de sărbători. Conform dezvăluirilor celor doi compozitori, linia melodică, acordurile și structura piesei au fost realizate în doar 15 minute.

Mariah Carey nu a oferit un răspuns, deocamdată, la acuzațiile care i se aduc. Artista a fost târâtă prin tribunale de sora mai mare și de fosta dădacă a copiilor ei .

Fotografii: Getty Images