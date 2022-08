Marian Drăgulescu, atras de o mare gimnastă: „Ne întâlneam la competiții, ne îmbrățișam”

Fără doar și poate, Marian Drăgulescu este unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a avut România, performanțele realizate de el în gimnastică fiind incredibile.

Celebrul sportiv a participat în 2022 și la Survivor România, iar după ce s-a întors din Republica Dominicană în România, el a oferit mai multe interviuri atât despre competiția de la PRO TV, cât și despre cariera lui.

Printre altele, într-un interviu acordat recent, Marian Drăgulescu a dezvăluit inclusiv că a fost atras de marea gimnastă rusă Svetlana Khorkina, care este o mare susținătoare a lui Vladimir Putin, dar și membră a parlamentului rus, unde ocupă funcția de deputat.

„A existat un flirt, aşa, între noi doi. Am fost un băiat destul de simpatic. Am avut multe admiratoare, inclusiv din lumea gimnasticii. Da, a existat un flirt, dar niciodată nu s-a întâmplat mai mult decât aceste tatonări. Au fost ani buni de zile. Am prins-o o perioadă destul de lungă pe Svetlana, dar nu s-a întâmplat nimic. Ne întâlneam la competiţii, ne îmbrățișam, trăgeam priviri, dar nimic mai mult. Era foarte simpatică. Avea ochi frumoşi. Era şi o personalitate… avea tot pachetul”, a spus Marian Drăgulescu despre fosta gimnastă, care în prezent are 43 de ani.