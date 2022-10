Marian Godină, criticat de internauți fiindcă vrea să câștige mai mulți bani. Ce venituri extrasalariale are polițistul

Marian Godină a fost pus la zid de o parte însemnată a urmăritorilor săi virtuali după ce a declarat, într-un interviu, că nu s-ar mai întoarce în Poliție la finalul concediului de creștere a copilului. Polițistul a declarat că salariul pe care-l are nu-i ajunge și că ar putea câștiga mai mult în sectorul privat.

Marian Godină a fost criticat de cei care îl urmăresc online, pe motiv că acesta se plânge pe nedrept că nu-i ajunge salariul de polițist, care se ridică la 5.000 de lei lunar. Unii l-au taxat dur, crezând că urmărește să obțină mai mulți bani de la statul român pentru activitatea sa în serviciul public.

Dezvăluirea lui Godină nu a fost înțeleasă pe de-antregul de cei care l-au apostrofat pe rețelele sociale, iar polițistul a vrut să clarifice acest aspect.

„În cadrul interviului am spus că mă gândesc serios ca după ce mi se încheie concediul de creștere a copilului să nu mă mai întorc în Poliție, principalul motiv fiind venitul, care este în jur de 5.000 de lei lunar, (3.740 de lei salariul, 1.000 de lei norma de hrană și 260 de lei norma de echipament) eu considerând că merit mai mult de atât și că pot face mai mult cu viața mea.

Oare ce nu s-a înțeles? Oare cât de tălâmb să fii să nu înțelegi ce am spus mai sus? (...)

Eu nu am zis că vreau ca Poliția să-mi dea mai mult, ci că nu m-aș mai întoarce pentru că eu consider că pot face mai mult în privat”, a scris Godină pe Facebook. Vezi mesajul lui complet AICI!

Ce venituri extrasalariale are Marian Godină

Marian Godină este foarte cunoscut în mediul online pentru postările sale critice și obiective despre activitatea polițiștilor din România, dar și pentru cărțile sale.

Datorită notorității sale, Godină a fost cooptat în multe campanii sociale, pentru strângerea de fonduri destinate unor cauze caritabile. Cele mai multe dintre ele nu i-au adus niciun venit, spune polițistul.

„De când am pagina asta, am făcut cu mult mai mult pentru alții decât pentru mine. Am reușit, cu ajutorul celor care mă urmăresc, să adun sute de mii de euro, fără să exagerez, pentru diferite cauze.

Pentru mine? Pentru mine nu, că eu sunt modest, că mie mi-e rușine, că eu trebuie să arăt că nu mi s-a urcat la cap”, a mai scris Godină, care a anunțat că a decis să schimbe asta. Polițistul și-a făcut un cont pe platforma Patreon, unde poate încărca conținut accesibil doar celor care plătesc un abonament.

În prezent, polițistul are 134 de abonați, care îi plătesc lunar 574 de dolari. „Măcar să fac ceva și pentru mine. Iar celor care mă urăsc și îmi tot spuneau să mă mulțumesc cu ce am, că atâta merit, le transmit să se uite câți oameni vor plăti pentru munca mea”, a mai scris Godină.

