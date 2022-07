Marian Godină, dezvăluiri despre viața sa de când e celebru: „A mă promova pe mine este cel mai greu lucru”

Ar fi putut rămâne un simplu polițist din Brașov, însă dorința de a spune lucrurilor pe nume și abilitatea de a o face fără a răni pe cineva l-au propulsat în topul preferințelor internauților. Marian Godină și-a construit un nume solid în spațiul public folosindu-se de calitatera sa primordială: modestia. Polițistrul dezvăluie cum i s-a schimbat viața odată ce a devenit cunoscut în toată țara.

Citește și Cum să scapi cu viață dacă ești atacat de un rechin: mărturiile supraviețuitorilor

Marian Godină e, probabil, cel mai vizibil polițist din România datorită succesului pe care îl are pe rețelele sociale. Devenit tătic de curând , Godină a folosit acest prilej pentru a reflecta la împlinirile sale de până acum.

Dacă micuța Maria este acum prioritatea și scopul vieții sale, poliștistul a pus pe hârtie celelalte lucruri care contează pentru el.

Într-o postare-confesiune, realizată pe Facebook, Marian Godină le-a spus admiratorilor săi cum s-a schimbat viața lui de când a căpătat notorietate în social media și de ce nu se consideră o vedetă, în ciuda celor 595.000 de fani virtuali.

I-au trebuit șapte ani să ajungă aici, timp în care o serie de binevoitori l-au asigurat că notorietatea schimbă omul în feluri neînchipuite.

„Sunt la fel de conștient ca acum șapte ani că nu sunt nici vedetă, nici vreo mare sculă. Sunt doar un om simplu care scrie. Am scris o carte care a fost la vremea ei una dintre cele mai vândute cărți din România. Publicarea acelei cărți mi-a schimbat viața, dar nu m-a schimbat deloc pe mine ca om.

Sufăr de o modestie pe care de multe ori o consider un mare defect, dar totodată cred că aceeași modestie mă ține cu picioarele pe pământ”, a scris Marian Godină.



Sursa foto: aici

Câți bani îi aduce lui Godină notorietatea de azi

Polițistul a mărturisit că cel mai greu îi este să se promoveze pe el însuși, de aceea și-a folosit rareori pagina de Facebook pentru a-și spori vânzările de carte. În schimb, a apelat la notorietatea lui pentru a se implica în nenumărate cauze sociale, care au avut ca scop strângerea de fonduri pentru achitarea unor tratamente medicale pentru oameni grav bolnavi.

„Căpătând o notorietate din ce în ce mai mare, am început să fiu invitat la diferite evenimente caritabile. Ar fi fost culmea să cer decontarea motorinei sau a cazării, când însuși evenimentul la care mă duceam era caritabil. Mă duceam și atât. Mi s-a întâmplat o dată să donez o sumă de bani, iar la o săptămână după să nu am bani să-mi schimb distribuția la mașină. Apropos, am un Audi A4 din 2008 pe care l-aș putea vinde lejer cu vreo 4500 de euro. Asta pentru cei care cred că notorietate=bogăție.

Aș fi putut face mult mai mulți bani , însă revin la defectul de care vorbeam mai sus, modestia”, a continuat polițistul.

Totuși, notorietatea i-a adus și nenumărate contracte de publicitate, din care, spune polițistul, a acceptat o mică parte.

„Am refuzat cam toate ofertele de colaborare pe cale le primeam, pe unele pentru că nu mă vedeam deloc în acele proiecte, altele pentru că îmi era rușine. Rușine de ce? De prost, probabil.

Pot număra pe degete proiectele pe care le-am avut în cei șapte ani, iar asta cu siguranță nu din lipsa ofertelor”, mai spune Marian Godină, care i-a provocat pe cei care îl urmăresc online să facă un exercițiu de imaginație:

„Dacă ați avea o pagină cu jumătate de milion de urmăritori, cu un venit net al familiei de aprox. 5.000 de lei pe lună, ați folosi pagina pentru a face niște bani în plus?”, a concluzionat polițistul.

Fotografii: Marian Godină Facebook

Vezi și VIDEO: