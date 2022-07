Marina Almășan își cere scuze dacă a jignit femei, după ce i-a luat apărarea lui George Buhnici

Marina Almășan a publicat pe blogul personal un mesaj prin care spune că regretă că s-a poziționat de partea lui George Buhnici și și-a cerut scuze dacă vreo femeie s-a simțit jignită.

Mesajul ei, preluat deja de presă, a fost clar:

"După lecturi repetate, care mi-au provocat stări alternative de greață, “mea culpa”, tristețe, regret, silă, revoltă etc, am apelat, în final, la un instrument neașteptat. Salvator. Am închis ochii și mi-am imaginat că sunt… supraponderală. Că sunt fix același om, cu același chip, cu același trecut, aceeași meserie, aceleași năzuinți, aceeași dragoste de părinți, copii și oameni în general, doar că sunt …grasă. Nu grasă, FOARTE grasă.





Și tot cu ochii închiși, am încercat să “trăiesc” puțin viața unei astfel de femei. Faptul că nu reușește să poarte niciodată rochiile care i-ar plăcea, faptul că lumea în jur se uită chiorâș la ea iar unii ghiolbani chiar o ironizează, faptul că, ori de câte ori se privește în oglindă, oftează , iar când privește spre colegele sale de birou, mult mai suple, oftează din nou.”





Am stat cu ochii închiși câteva minute bune…. După ce am considerat că am intrat în pielea ( dar mai ales în mintea) unei astfel de femei, am recitit discursul lui Buhnici și, mai mult, editorialul meu. Și abia atunci AM ÎNȚELES. Am înțeles și nu mi-a căzut bine deloc, caci am înțeles cât de inabilă am fost în a-mi exprima o opinie și câtă confuzie a creat asocierea acesteia cu acea poziție abjectă a necunoscutului mie jurnalist.





Și m-am simțit deodată atât de prost față de femeile acelea pe care, fără să realizez, le-am rănit, în dorința primară de a amenda eu însămi, de fapt, o categorie foarte restrânsă a lor – cea a pițipoancelor supraponderale care se îmbracă provocator de indecent. Dar nu, n-am punctat suficient de clar acest lucru.





Da, am reacționat la atacarea jurnalistului Buhnici fără a mă concentra prea mult pe spusele lui ( recitindu-le, am realizat dezastrul!)! ci fiind pur și simplu revoltată că un ziarist a fost amendat pentru exercitarea dreptului la propria opinie. Am fost, așa cum am spus în acel blestemat editorial, OARECUM “avocatul diavolului” ; și iată că diavolul m-a ademenit în mlaștina sa…





Regret panta dramatică pe care a luat-o un subiect pe care-l consideram minor. Mi s-a părut chiar de nebăgat în seamă, în aceste vremuri care apasă cu atâta greutate pe viața românului. Astăzi am găsit însă răgazul să meditez la tot ceea ce am scris și MI s-a scris și am realizat că subiectul nu e deloc minor. Că face atingere sufletului omenesc, cel mai sensibil univers cu putință.





Am anunțat, așadar, diavolul că reziliez contractul cu el, că-i cer daune morale pentru că m-a sedus și , ca să închei simetric cu însuși motivul acestui editorial : îmi cer iertare pentru rănile provocate involuntar. Acest cuvânt am să vă rog să îl rețineți : INVOLUNTAR.”

Inițial, mesajul dat de Marina Almășan a supărat o mulțime de internauți, iar vedete precum Nadine și-au exprimat clar dezaprobarea.

FOTO: MARINA ALMAȘAN INSTAGRAM