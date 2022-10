Mario Mutu, îndrăgostit lulea de o brunetă sexy: “Și în viața anterioară am fost împreună!”

Fiul lui Adrian Mutu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o tânără, pe nume Mara. Bruneta este artistă, la început de drum, iar Mario a făcut deja primele declarații despre tânăra care i-a furat inima.

În urmă cu câteva zile, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu a postat pe Instagram câteva imagini cu noua sa iubită, Mara Georgescu.

“Este iubita mea. A fost o postare, dar acum nu mai este doar o postare. Pe instagram i-am dat eu mesaj. Am văzut-o creață, mai focoasă. Am zis: ‘hai să văd și eu ce e de ea.’ O lună. Două luni. Trei luni. Și în viața anterioară am fost împreună”, a declarat Mario pentru Fanatik.

Tânărul spune că a prezentat-o deja pe Mara familiei sale și la rândul său i-a cunoscut pe părinții tinerei.

“Mama a zis că e frumoasă! Le-am lăsat să-și facă hazul. Se înțeleg bine”, a glumit Mario, potrivit sursei menționate mai sus.

“Suntem bine. Mă înțeleg bine și cu fratele ei, și cu taică-su și cu maică-sa. Locuim unde vrem, sincer. Avem mai multe opțiuni. Nu e grabă. Lăsăm viața să curgă și vedem ce și cum”, a mai adăugat fiul lui Adi Mutu.





Mara cochetează cu muzica și are la activ câteva colaborări cu Costi Ioniță și Faydee. Tânăra de 18 ani pozează sexy pe Instagram, acolo unde are peste 12.000 de urmăritori. (Mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos)

Fotografii: Instagram