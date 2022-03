Martin Lawrence, mesaj pentru Will Smith după Oscar 2022: „Felicitări frate!”

Martin Lawrence, care are o relație strânsă cu Will Smith, l-a felicitat pe actor pentru premiul Oscar câștigat la gala din acest an. Mesajul său public a stârnit multe reacții adverse.

Martin Lawrence, care îl consideră pe Will Smith „fratele” său, a reacționat pe rețelele sociale după ce actorul a fost distins cu premiul Oscar. Într-o postare pe Instagram, Martin Lawrence l-a felicitat pe Smith pentru primul său Oscar din carieră.

„Felicitări fratelui meu @willsmith pentru Oscarul luat acasă”, a scris actorul din Bad Boys pe rețeaua socială.

Mesajul său a fost primit cu ostilitate de mulți internauți, care au apreciat că actorul nu spune nimic despre gestul bădăran al lui Will Smith, care a șocat asistența la Oscar 2022.

„Deci nu spui nimic despre palmă”, a comentat un admirator.

„Martin, sună-l și vezi ce e în neregulă cu el de s-a purtat așa la Oscaruri”, a spus altcineva.

„Will ar trebui să încerce să-l pălmuiască pe 50 Cent să vadă ce se întâmplă. Să alegi tipul mai mic nu e cool. Cei care umilesc fac asta”, a scris alt fan.

Între timp, Will Smith i-a cerut scuze lui Chris Rock pentru că l-a pus într-o situație penibilă, explicând și de ce și-a pierdut cumpătul. În opinia sa, o glumă la adresa stării de sănătate a soției sale nu este de acceptat.

Martin Lawrence și Will Smith au jucat împreună în seria Bad Boys, care le-a adus amândurora notorietate și mulți bani. Ultima parte a seriei, Bad Boys 3 , i-a readus pe marile ecrane după 15 ani de la lansarea celei de-a doua părți a seriei de succes.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: Will Smith îl lovește pe Chris Rock la Oscar 2022