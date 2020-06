Mărturisirile emoționante făcute de fiica lui T.I. după scandalul iscat de rapper. Ce a mărturisit tânăra de 19 ani

Deyjah Harris a făcut câteva dezvăluiri emoționante despre felul în care a perceput declarațiile făcute de tatăl ei în urmă cu câteva luni.

Rapper-ul T.I. a declarat că a mers constant cu fiica lui la ginecolog pentru a verifica dacă mai este virgină. Afirmațiile starului au stârnit un val uriaș de indignare la momentul respectiv, iar acesta și-a cerut scuze pentru gestul său.

Într-o înregistrare video, tânăra a mărturisit: ”Mă uitam pe Twiiter și am observat că am fost etichetată într-o postare. Singurul cuvânt pe care l-am văzut a fost ginecolog, nu a mai fost nevoie să citesc restul, pentru că știam. Inima îmi pulsa cu putere, am fost șocată, furioasă și rușinată”.

”Lucrurile sunt destul de incomode. Suntem toți în aceeași casă, așa că trebuie să îl văd pe tatăl meu. Încerc să îmi scot din minte, să nu mă mai gândesc”, a adăugat aceasta.

După apariția declarațiilor controversate de la sfârșitul anului trecut, T.I. a încercat să își explice gestul. ”Intențiile mele au fost greșit înțelese. Când am fost întrebat cum gestionez ideea de parenting în aceste vremuri, am început să exagerez, iar muți oameni au dus asta la extrem”, a mărturisit vedeta.

T.I. este căsătorit cu Tameka Cottle din 2010, iar împreună au trei copii. Cântărețul mai are alți trei copii din două relații anterioare.

sursa foto: instagram/ Getty Images

