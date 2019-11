Măruță, Adela Popescu și Anca Țurcașiu, cele mai emoționante reacții după moartea lui Mihai Constantinescu

L-au iubit încă din copilărie, i-au fredonat cântecele, iar mai târziu l-au cunoscut personal și l-au descoperit ca pe un om plin de suflet, de energie și de iubire pentru muzică și public.



Multe vedete l-au apreciat pe Mihai Constantinescu, iar la moartea acestuia, câteva celebrități au scris pe conturile de socializare ce simțeau în fața plecării marelui artist și în fața amintirii acestuia.



Cătălin Măruță, care l-a avut de nenumărate ori invitat în emisiuni, a postat încă de aseară cuvinte încărcate de emoție:



„A fost unul din marii artiști ai copilăriei mele…Mai târziu a fost unul dintre OAMENII care mă făceau să mă simt norocos că fac ce fac și onorat că ne cunoaștem personal. Mihai Constantinescu era atât de plin de energie, că simpla lui prezența te umplea și pe tine de viață. Era atât de îndrăgostit de muzică și atât de dedicat publicului, încât te făcea și pe tine să iubești fiecare vers din cântecele sale. Era un artist adevărat, era un om special, era UNUL și unic-Mihai Constantinescu! Mulțumim că ați fost și că NE-ați fost, maestre!”

Îndurerată, colega sa de scenă, Anca Țurcașiu, a postat pe Facebook un mesaj scris cu tot sufletul:

„Mihai al nostru drag! Al meu de o viață! Mi-ai colorat copilăria, mi-ai condus pașii în adolescență și m-ai primit în sufletul tău ca prieten drag toată viața! Am împărțit cu atâta bucurie sute de scene, de platouri de filmare și simt acum că s a rupt ceva in mine! E atât de tristă despărțirea fizică! Doare cumplit! Nu știe nimeni ce este după…. dar sper cu toată ființa mea că ne vom mai juca precum doi copii așa cum am făcut o mereu aici! Simona, te îmbrățișez și-ți sunt alături! Condoleanțe!”



După, Anca Țurcașiu a publicat pe Facebook o scenă haioasă, care îl arată pe Mihai Constantinescu exact așa cum l-au cunoscut toți: ca pe un om foarte vesel și plin de viață:



“M am gândit mult dacă să postez această bucată din viața noastră. Dar m am hotărât să o fac pentru că vreau să vedeți joaca noastră de fiecare zi despre care vorbeam! Mihai,....dragul meu Mihai!”







Vestea a îndurerat-o și pe Adela Popescu, mai ales că, la începuturile carierei sale, când Adela era o adolescentă, Mihai Constantinscu i-a fost mentor. Alături de câteva versuri dedicate regretatului solist, Adela a postat o fotografie cu ei doi, realizată acum foarte mulți ani: „Te rog să revii, Înger de lumină / Fă-mi de mai poţi viaţa mai senină / Te rog să revii, dă-mi secretul vieţii / Şi du-mă-n zbor, într-o lume de vis, spre necuprins…”. Mulţumesc. Îmi pare rău”.





