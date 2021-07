Matei Stratan, fostul iubit al Mădălinei Ghenea, dezvăluiri despre relația cu Andreea Raicu. “Se vorbește mult”

După ce s-a zvonit că ar avea o relație cu Andreea Raicu, Matei Stratan a decis să rupă tăcearea și să pună capăt speculațiilor.

Andreea Raicu și-a sărbătorit recent ziua de naștere în Italia, iar la aniversare a participat și Matei Stratan, fostul iubit al Mădălinei Ghenea, care, potrivit apropiaților, i-ar fi făcut și o surpriză la miezul nopții, scrie playtech.ro.

”Am văzut că se vorbește foarte mult de faptul că eu și Andreea formăm un cuplu, nu este nimic adevărat. Cu Andreea suntem amici, atât, nimic mai mult. Nu suntem în sensul ăla la care se gândesc mulți. Noi suntem într-un grup de prieteni și așa mai și ieșim, ne întâlnim”, a declarat Matei Stratan pentru sursa citată.

Deși a fost în Italia alături de Andreea Raicu, Matei Stratan nu și-a vizitat fiica pe care o are cu Mădălina Ghenea. “Nu am mai fost din mai să îmi văd fetița, o să merg luna viitoare la copil. Nu am cum să zic ce cadouri îi cumpăr dar o să îi iau de toate”, a mai spus aceasta.