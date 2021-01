Matthew McConaughey și Camila Alves, o poveste de dragoste ca în filme. Cum l-a cucerit brazilianca pe actorul aventurier

Acum 15 ani, Matthew McConaughey se număra printre cei mai râvniți burlaci de la Hollywood. Frumoasa Camila Alves l-a trasformat însă dintr-un aventurier într-un familist convins.

Recent, Matthew a felicitat-o pe soția lui cu ziua de naștere, scriind în dreptul unei poze de pe Instagram: ” Îți mulțumesc că te-ai născut @camilamcconaughey”. Modelul a împlinit 39 de ani, pe 28 ianuarie.

Cei doi au o căsnicie împlinită, fiind părinții a trei copii. McConaughey a cunoscut-o pe actrița și modelul Camila Alves în 2006, într-un club. Ea avea pe atunci 24 de ani, iar el 37 de ani. Actorul spune că, în cazul lui, a fost dragoste la prima vedere, scrie insider.com. Matthew ieșise împreună cu niște prieteni, iar la vederea braziliencei a rămas înmărmurit.



„Nu am spus„ Cine este aceea ”. Am spus „Ce este asta”, a declarat McConaughey pentru Oprah în 2020. „Aveam o legătură excelentă. În acea noapte am vorbit mai bine spaniola și portugheza, de când mă știu”, a adăugat el.

Camila Alves a menționat, într-un interviu, că nu și-a dat seama cine este bărbatul: "La prima vedere, nu știam cine este", a declarat Alves pentru Access Hollywood în 2012. "La vremea respectivă, avea o barbă lungă și purta o căciulă rasta.





La trei zile după întâlnire, McConaughey a invitat-o pe Alves în casa lui din Malibu și i-a gătit cina, pe care au mâncat-o pe verandă. El a declarat apoi pentru People Entertainment: "După acea întâlnire am vrut să o revăd mereu”.

În iulie 2008, Matthew și Camilla au devenit părinți: s-a născut primul lor copil, fiul Levi. Tatăl a fost prezent la naștere și chiar a tăiat singur cordonul ombilical. Odată cu apariția pe lume a primului lor copil, toată lumea se aștepta la o cerere în căsătorie. Cei doi însă aveau alte planuri: amenajarea unei noi case, mult mai spațioase, în Malibu. Se parcă au simțit că familia lor se va mări, în scurt timp. În 2010, se naște fetița lor Vida, iar doi ani mai târziu fiul Livingston. Cuplul și-a sărbătorit nunta înainte de nașterea celui de-al treilea copil, în vara anului 2012. (vezi galeria foto)

Anterior, starul din ”Dallas Buyers Club” a avut relații cu actrițele Sandra Bullock și Penelope Cruz.



Sursă foto: Getty Images, Instagram /officiallymcconaughey

