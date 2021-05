Mel B, desfigurată și plină de vânătăi într-un clip de promovare a luptei împotriva violenței domestice

Melanie Brown, fosta componentă a formației Spice Girls, a transmis un mesaj puternic în mediul online după ce a acceptat să apară plină de sânge și vânătăi într-un clip pe YouTube. Mel B are propria poveste cutremurătoare.

Terorizată vreme de 10 ani de fostul partener de viață, producătorul de film Stephen Belafonte, Mel B a ieșit cu greu din acea relație toxică. Bătută în mod repetat și umilită, cântăreața a încercat să se sinucidă cu pastile în 2004 și doar un miracol a ținut-o în viață.

Azi, Mel B (45 de ani) este una dintre cele mai vocale apărătoare a drepturilor femeilor și un promotor al luptei împotriva violenței domestice. Fosta componentă a trupei Spice Girls apare într-un videoclip cutremurător despre teroarea resimțită de femeile agresate de parteneri în viața de cuplu. Vezi galeria foto de mai jos!

Povestea pusă în scenă pe muzica lui Fabio D'Andrea este aproape identică cu cea trăită de ea în compania lui Belafonte. Vezi imaginile mai jos!

Mel B are un nou iubit

După divorțul de Belafonte, Mel B a crezut că nu va mai putea avea încredere în niciun bărbat. Însă, spune cântăreața, norocul i-a surâs din nou când l-a întâlnit pe actualul ei iubit.

„Sincer, am crezut că ar fi imposibil să am o nouă relație romantică după ce te încarci cu experiențele din trecut. Pentru că sunt plină de atâtea lucruri declanșatoare de traume, nu am putut fi îmbrățișată și atinsă vreme de un an. Dar există cale de ieșire din asta”, a mărturisit Mel B pentru The Sun, fără să dezvăluie cine este noul bărbat din viața ei.

Fotografii: Getty Images/fabiodandreaofficial YouTube