Lino Golden, primul mesaj postat după vlogul lui Alex Velea

Multumesc unchiule ca ai avut incredere in mine si ca m-ati luat la voi in casa. O sa raman vesnic recunoscator. Drumurile noastre se separa dar va doresc tot binele din lume. ❤️ #nofakepost #dinsuflet

A post shared by lino si atat (@linogolden) on Oct 14, 2020 at 10:58am PDT