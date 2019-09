Mihaela Rădulescu, dezvăluire neașteptată despre vacanțele cu Felix: „De 5 ani am avut una singură”

Aproape 500.000 de oameni o urmăresc pe Instagram, încă vreo 350.000 pe Facebook și nu credem că greșim dacă susținem că cei mai mulți au senzația că 6 luni pe an e în concediu.

La ce fotografii postează pe Instagram, ai zice că toată viața ei e o vacanță. Realitatea e diferită, iar Mihaela Rădulescu ne-a mărturisit cât de des și unde merge în concediu cu iubitul ei, Felix Baumgartner.

„O să vă spun ceva ce aproape că nu crede nimeni. De 5 ani, de când suntem împreună, am avut o singură vacanță. Una pe care am cerut-o cu forța, pentru că Felix nu înțelege conceptul de vacanță și târziu am înțeles și eu de ce. Omul e toată ziua plecat, el trăiește foarte rar acasă. Viața lui e întotdeauna undeva pe planetă, unde are show-uri aviatice, unde are de sărit cu parașuta, cu parapanta etc. Și atunci, lui nu-i mai vine să plece și în vacanță, după ce ești plecat de 7 ori, de 8 ori pe an, pe toate continentele, cu munca. Am înțeles, într-un final, că nu mai are nevoie de vacanță, că mai vrea să stea și pe-acasă”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru PROTV.RO.

Prezentatoarea emisunii FERMA – Un nou încept a mărturisit că i-a fost foarte greu să se obișnuiască astfel, însă la un moment dat a simțit nevoia să pună piciorul în prag.

„Până la urmă am făcut un pact și am zis: o dată mergem într-o vacanță de vară, două săptămâni. A fost singura dată când am fost în vacanță pentru kitesurf, pentru că a vrut și el să învețe. E ceva ce fiul meu știa, eu știam și voiam să-l învățăm și pe el. Aia a fost singura noastră vacanță în 5 ani, după care am revenit la cursul normal. Eu mai plec în vacanțe cu fiul meu, iar cu Felix merg pe toată planeta, dar pentru el e muncă”, ne-a spus Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu: ce locuri preferă în vacanță

„Dacă e un loc care m-a uluit, pentru că e altfel decât mi-l imaginam, acela e Australia, pe care eu am vizitat-o în timp ce el muncea pe acolo.”

„Finlanda mi s-a părut iarăși o țară foarte interesantă, pe care, la fel, am vizitat-o singură în timp ce el avea treabă. Aceste două locuri mi-au rămas în suflet, pentru că nu le văzusem, și mi s-au părut cu totul și cu totul speciale.”



FOTO: Mihaela Rădulescu Schwartzenberg Instagram

Ce fel de turist e Mihaela Rădulescu

„Eu sunt un vizitator profesionist, chiar îmi place să mă duc, să explorez, să văd o zonă, un cartier, un muzeu. Mi se pare că mă duc degeaba într-o țară dacă nu simt ceva din culoarea locală. Felix n-are timp, iar când are timp e obosit și ia o pauză sau vrea să mai vadă niște prieteni. Noi suntem un pic diferiți, dar nu-i nimic. Mă duc singură și mă duc cu plăcere”, mai spune vedeta PRO.

