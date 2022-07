Mihaela Rădulescu, imagine rară în costum de baie: “Incredibil cât de mișto ești!”

Mihaela Rădulescu și-a surprins fanii de pe Instagram cu câteva imagini din vacanța petrecută alături de iubitul ei, Felix Baumgartner. Pasionată de powerkiting, vedeta le-a arătat admiratorilor că este extrem de pricepută la noul ei hobby.

Aflată într-o regiune uimitoare din Franța, Camargue, Mihaela le arată fanilor cât de bine se descurcă în direcționarea zmeului de tracțiune. Vedeta arată mai cool și mai sexy ca niciodată, ca într-un pictorial dintr-o revistă de fashion.

Îmbrăcată în sutienul de la un costum de baie, cu o cămașă albă lejeră, înnodată în talie, accesorizata cu o mulțime de brățări și ochelari de soare, Mihaela Rădulescu arată fenomenal.

“Cel mai bun loc de joacă la care poți visa #camargue”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Fanii i-au făcut complimente pentru forma fizică excepțională: “Ești neschimbată!”, “Superbă!”, “Curajoasa, ca întotdeauna”, “Incredibil cât de mișto ești!”, “Unică, aceeași, frumoasă și deșteaptă! Bravo Mihaela!”, “Ești o femeie atât de frumoasă, feminina”.

E adevărat că, la 52 de ani, Mihaela Rădulescu arata spectaculos. Care e secretul ei? „Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic. Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport. În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare. Nu mănânc sărat seara că să nu mă trezesc umflată la față.Țîn cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei”, spunea Mihaela Rădulescu în revista Viva.