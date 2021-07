Mihaela Rădulescu, imagini de la filmările Masked Singer România. “Ești superbă”

Mihaela Rădulescu s-a alăturat show-ului Masked Singer România, iar din toamnă va fi juca rolul de detectiv în cel mai secretos show.

Recent, Mihaela Rădulescu a postat pe pagina sa de Instagram mai multe fotografii de pe platoul de filmare Masked Singer România. Vedeta s-a afișat mai multe ținute, însă una dintre ele i-a lăsat pe internauți fără respirație, după cum i-a scris în comentarii chiar un fan.

Îmbrăcată într-o rochie roșie și mulată și cu un decolteu amețitor, Mihaela Rădulescu a strâns zeci de mii de aprecieri și sute de comentarii.

“Fabulos”, “Ești superbă”, “Îmi tai respirația”, “Frumusețe și eleganță”, “Wow, ești pur și simplu uimitoare”, “Sophia Loren … jur! Esti o femeie distinsă!”

Mihaela Rădulescu intră în show-ul Masked Singer România cu gândul să demaște cât mai multe personaje: ”Am intrat în acest proiect cu maxim de chef și un soi de siguranță masivă în capacitățile mele de a detecta vedetele… de sub măști. Mi-am zis că e relativ simplu, am citit la viața mea tone de fișe biografice despre mii de invitați, înainte să-i intervievez. Am început filmările pe culmile bucuriei, într-o companie grozavă - echipa, colegii detectivi, prezentatorul, toți de liga întâi. Și, pe măsură ce înaintăm cu filmările, crește entuziasmul, pentru că e un show grozav și scade masiv siguranța că știu cine-i sub mască.”