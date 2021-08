Mihaela Rădulescu, imagini de la ziua sa de naștere. Vedeta a sărbătorit alături de Felix Baumgartner și fiul ei, Ayan

Ieri, 3 august, a fost o zi specială pentru Mihaela Rădulescu. Frumoasa vedetă a împlinit 52 de ani și a sărbătorit alături de cei mai importanți bărbați din viața ei: Felix Baumgartner și fiul ei, Ayan.

Deși nu a avut o petrecere cu mulți prieteni și a preferat să sărbătorească alături de iubitul și de fiul ei, Mihaela le-a mulțumit tutor celor care s-au gândit la ea, postând și câteva pe Instagram și imagini de la ziua ei de naștere.

„Mulțumesc din toată inima pentru party-ul pe Story. Azi am vrut să …SIMT. Să mă bucur de copil, de bărbat și… de prietenii care mi-au trimis flori, urări faine și atâtea gânduri bune. Ador să am casa plină de flori albe, iubesc să am oamenii dragi lângă mine, mi-e dor de mor de cei din familie care-s prin prea multe tări…, dar i-am simțit, auzit și pupat pe toți, chiar și de la distanță. M-au bucurat mult toate semnele de drag de la colegii mei de la Pro, de la Masked Singer, de la foști colegi și de la oameni pe care nu i-am vazut de ani buni… Am avut o zi frumoasă, am trăit-o din plin, am răspuns mai puțin la telefon și mult mai mult la… zambetele de la Ayan și Felix Baumgartner. Am TRĂIT o zi minunată. Vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la zambetul meu de azi”, a fost mesajul vedetei.

Mihaela Rădulescu, detectiv la Masked Singer România

Din toamnă, o vom putea urmări pe Mihaela Rădulescu într-o nouă postură, cea de detectiv la Masked Singer România. “Cu ce bucurie am primit ideea. E show-ul cu cea mai mare audiență în toate țările unde se difuzează, tocmai pentru că e genul de divertisment pur și spectaculos, la care se poate uita toată familia, de la copiii care fac pasiuni pentru măștile ca din desene animate, până la părinți și bunici care intră in joc, ca sa descopere cine se ascunde sub măști”, spunea Mihaela Rădulescu într-un interviu acordat pentru protv.ro.



Sursă foto: Instagram