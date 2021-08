Mihaela Rădulescu, imună la valul de ură din online: „Blochez tot ce mișcă în direcția negativă”

Rețelele sociale nu sunt locul de unde te încarci cu energie pozitivă, spune Mihaela Rădulescu. Vedeta PRO TV a dezvăluit că are o soluție simplă când se confruntă cu oameni bădărani, care o jignesc în mediul online.

Față în față e mai simplu să tranșezi lucrurile cu oamenii care nu te plac. Dar, se pare, de la distanță e și mai simplu. Mihaela Rădulescu mărturisește că nu răspunde cu ură la ură, ci apelează la o metodă mai ușor de digerat.

„Eu blochez tot ce mișcă în direcția negativă, tot ce e jignire sau critică stupidă fatză de mine sau fatză de oameni pe care-i prețuiesc. N-am chef de oameni răi sau proști. N-am timp să le explic și nici vreo pornire de-ai aduce pe o cale mai bună. Îi blochez și pe cei care le dau like celor care mă atacă în vreun fel sau altul. N-am nevoie de o participare democratică în casa mea, nu mă interesează nici opiniile negative și nici părerile care mă irită, nu vreau urmăritori cu orice preț. My house, my rules”, a scris, pe Instagram, Mihaela Rădulescu, pe care o veți vedea în această toamnă în rol de detectiv la Masked Singer România .



Vedeta PRO TV spune că bărbații sunt cei care o jignesc cel mai des, însă nu se lasă afectată de „micimea” lor.

„Și-acum… să continuăm să ne zâmbim unii altora, să ne inspirăm reciproc, să ne susținem unele pe altele, dragi FEMEI puternice, și să nu tolerăm în jurul nostru bărbați mici și needucați. Fără curățenie constantă, se adună prea multă mizerie. Chiar și umană. Vă iubesc pe cei care mă inspirați zilnic și vă mulțumesc că dați câte un semn de drag, când gândim la fel”, a mai scris Mihaela Rădulescu.

