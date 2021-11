Mihaela Radulescu și-a vândut toate proprietățile din România și exclude întoarcerea în țara natală: "Am altă viață"

Mihaela Rădulescu a părăsit România de aproape 15 ani și s-a mutat la Monaco. Într-un interviu recent, acordat publicației Viva!, Mihaela Rădulescu a dezvăluit cum este traiul la Monaco, dar și motivul pentru care și-a vândut toate proprietățile din România.

Citește și Margherita de la Clejani, amendă penală după ce a condus sub influența substanțelor interzise

Mihaela Rădulescu trăiește de 15 ani la Monaco, însă revine în România pentru a face parte din diferite proiecte de televiziune. Are o viață cât se poate de activă și călătorește în întreaga lumea cu Felix Baumgartner, iubitul austriac.

Întrebată ce reprezintă "acasă" pentru ea, Mihaela Rădulescu a răspuns: "Am aproape 15 ani de când am plecat, deci acasă e clar… aici, în Monaco, unde mi-am crescut copilul și unde continui să trăiesc, chiar dacă Ayan vine acum doar în vacanțe… acasă. Tot un „acasă e pentru el și când merge la tatăl lui, la bunicii lui. Așa cum și pentru mine și Felix „acasă e unde ne prinde viața – la el, la mine sau undeva pe planetă. Știu că nu intră în tipare, știu că pare bizar multora, dar nouă ni se pare normal. Iar eu nu mai trăiesc de mult după cum vor alții, ci doar după cum cred eu că e bine pentru viața mea și a celor din inima mea. Fratele meu și familia lui sunt la Londra, mama în România, eu aici, Felix în Elvetia, Ayan în US, restul familiei în Israel. Și, totuși, suntem o familie, ne iubim, ne vedem, ne susținem… chiar dacă luăm avioane ca să ne îmbrățișăm strâns"

În ciuda faptului că se gândește adesea la țara natală, Mihaela nu plănuiește să se întoarcă aici definitv, iar de fiecare dată când vizitează România înnoptează la hotel pentru că și-a vândut toate proptrietățile deținute în țară.

"Am altă viață, pe alte meleaguri și nu întrevăd nicio posibilitate de a reveni să trăiesc în România. Sunt, ca toți românii plecați, cu rădăcinile deja prinse în altă parte, dar cu sufletul mereu conectat la țara mea. De aici și preocuparea constantă de a ajuta în fel și chip, prin fundația mea, cu campanii personale, cu ajutoare de la prietenii de aici", a dezvăluit Mihaela, în interviul Viva!

Vezi și: Elon Musk rezolvă foametea în lume