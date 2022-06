Mihai Bobonete a împlinit 42 de ani: “Astăzi sunt jumătate recunoscător și jumătate fericit ...”

E sărbătoare în familia Las Fierbinți ! Mihai Bobonete, unul dintre cei mai talentați și îndrăgiți actori de comedie din România, își serbează ziua de naștere. Actorul a împlinit 42 de ani, prilej cu care a postat un mesaj emoționant pe contul de Instagram.

“Am momente în care mă gândesc foarte mult și mă întreb dacă eu merit ceea ce am, dacă asta este ce mi-am dorit sau e o întâmplare că mă aflu în soarta asta, mă gândesc, vă văd, vă aud, vă simt și cel mai important lucru este că am început să mă văd și pe mine așa cum sunt. Astăzi sunt jumătate recunoscător și jumătate fericit, jumătate în adevăr și jumătate în minciună, jumătate în ceea ce nu mai vreau să fiu și jumătate în noul Bobo, sunt jumătate pentru câțiva prieteni și jumătate pentru alții, jumătate sunt pentru Mama și la fel, am o jumătate pentru Tata… La 42 de ani Astăzi sunt în sfârsit 100%, fără jumătăți și cu Toată ființa mea pentru Octavian, Maria și Cătălina!… Ei știu cel mai bine ce să facă cu mine iar eu dorm din ce în ce mai liniștit!

Vă mulțumesc pentru urări și vă cinstesc cu prima ocazie sau prin Septembrie pe la Constanța, prin Noiembrie prin Londra, prin Decembrie pe la Timișoara și neapărat înainte de Crăciun la Sala Palatului… nu vă spun mai multe… doar că “Back in Bussines”, a scris Mihai Bobonete pe contul de Instagram.



Fanii, prietenii și colegii i-au lăsat sute de mesaje actorului din Las Fierbinți.

“La mulți ani, tinere! Să îți fie bine în toate!”, i-a scris Mihaela Rădulescu.

“Mulți ani buni și frumoși alături de minunata ta familie”, a fost mesajul postat de Monica Anghel.

Printre cei care l-au felicitat se numără și Pavel Bartoș, Doinița Oancea, Corina Caragea, Andra sau Darius Mabda, adolescentul care a câștigat Românii au talent. Talentatul dansator a fost unul dintre cele două Golden Buzz-uri ale lui Mihai Bobonete.

