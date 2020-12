Mihai Bobonete, postarea cu care și-a surprins fanii de pe Instagram: “Sunt negativ deja …”

Îndrăgitul actor Mihai Bobonete a intrat în spiritul Sărbătorilor de iarnă și are acasă un brad de toată frumusețea. Mândru de felul în care a fost decorat, interpretul lui Bobiță din “Las Fierbinți” a postat și o fotografie pentru fanii care-l urmăresc pe Instagram.

Actorul apare într-o ținută relaxată, cu un ren uriaș de pluș în brațe. Lângă imagine, Bobonete a scris și un mesaj care i-a luat prin surprindere pe fani.

“Gata domnule, am izbăvit si cu Covidele asta, sunt negativ deja, sper că am și anticorpi iar pe această cale o să beau o țuică fiartă căci de braduț s-au ocupat fetele iar Moșul Bin deja mi-a trimis un cadou pentru supra oameni, adică XXXL ca să fluture klumea când sar ca nebunul la primul concert live. Multă sănătate vă doresc tuturor!”, a scris actorul pe Instagram, acolo unde are peste 242.000 de urmăritori.





Fanii au reacționat rapid la postarea lui Mihai Bobonete și i-au urat acestuia sănătate și sărbători fericite alături de familie. “Sănătate multă, bradul ca bradul, renul ca renul, dar tabloul din spatele tău și tricoul sunt magnifice” – este mesajul postat de o internaută, care face referire la portretul cu Amza Pellea ce tronează în living-ul actorului din “Las Fierbinți”.

