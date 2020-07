Mihai Bobonete, romantic cu soția la plajă. Imaginea care i-a emoționat pe fani

Mihai Bobonete și-a arătat latura romantică într-o imagine postată pe pagina de Instagram. Acesta apare împreună cu frumoasa lui soție, Cătălină, alături de care este de peste 25 de ani.

Actorul din Las Fierbinți și-a dus familia la mare, în Vama Veche, și s-a bucurat și de câteva clipe romantice alături de soția sa, surprinse de un fotograf. Cu zâmbetul până la urechi, ținându-se de mână, uitându-se unul în ochii celuilalt, Mihai Bobonete și soția sa par la fel de îndrăgostiți ca în prima zi.

‘Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ai ei, 14 ai mei. Și uite că avem aproape 25 de ani de când suntem împreună. Așa că…am și uitat cum am cucerit-o. Nunta efectiv am făcut-o anul trecut, dar a durat că a trebuit să mă conving, știi…25 de ani că vreau să rămânem. Glumesc! (…) Am o relație destul de bună cu copiii, nevasta mă iubește, eu o iubesc pe ea așa că suntem fericiți’, spunea anul trecut Mihai Bobonete într-un interviu pentru VIVA.

Evident, fanii nu au putut rata momentul și i-au lăsat o mulțime de comentarii.

“Bobitza e romantic”, “Băi, sunteți foarte mișto, bine, mai mult ea și mai puțin tu... Să vă țină Dumnezeu așa, să fiți sănătoși și fericiți”, i-au transmis admiratorii.

Alții, puși pe glumă, l-au comparat pe comediant cu alți bărbați celebri din România. “Florin Piersic jr varianta romantic”, “Am crezut pt un moment că în poză e Gabriel Cotabiță!!!”