Mihai Bobonete și Mihai Rait, în urmă cu 20 de ani. Cum arătau actorii

Oldies but Goldies, poza asta are fix 20 de ani iar eu cu baiatul Rait suntem la fel si o sa va demonstrez intr-o poza pe care o pun in 2019. Pana atunci: LA MULTI ANI! Sa aveti un an plin cu tot ce va doriti! Sanatate! 2018 go go go...Rush B 2019!

A post shared by Mihai Bobonete (@mihai.bobonete) on Dec 31, 2018 at 12:37am PST