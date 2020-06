Mihai Onilă, fost membru AXXA, mesaj disperat: „Relația cu soția mea s-a încheiat”

Mihai Onilă, care a activat în trupa AXXA alături de Dinu Maxer, Adrian Filip și Sorin Raia, a ajuns de nerecunoscut. La 49 de ani, Onilă trăiește în Belgia, dar ar vrea să se întoarcă în România.

Mihai Onilă și-a anunțat fanii de pe Facebook că este într-o situație disperată. Artistul a dezvăluit că s-a despărțit de soția lui, Adriana, cu care împarte o tragedie fără margini. În 2016, fiica lor, Ioana Emily Hope, a decedat în urma unei tumori la creier. Cei doi nu și-au mai revenit din punct de vedere emoțional și, se pare, această dramă le-a pecetluit și căsnicia.

Onilă a dezvăluit că a ajuns muncitor în Belgia și le-a cerut prietenilor săi un sfat.

„Îți cer un sfat! Locuiesc de 6 ani în Belgia, iar pe timpul pandemiei, chiar dacă puțini au observat că mi-am schimbat statusul, relația cu soția mea s-a încheiat! Sfatul pe care ți-l cer este unul sincer și dă-mi-l doar dacă ai ceva experiență în legătură cu sfatul pe care ți-l cer! Sfatul este legat de faptul că nu mai am pe nimeni în Belgia și mă gândesc să mă întorc în țară.

Sunt muncitor, în Belgia mi-am făcut și studii de specializare ca Inginer de Sunet, am propriul meu studio, cine mă cunoaște știe că sunt un solist în regulă, să nu mai trezesc vreo frustrare”, a scris artistul, întrebându-i pe cei care-l cunosc dacă merită să părăsească Belgia și să o ia de la zero în România.

„Nu am cătzel, nu am purcel, nu am casă, nu am mașină, adică am dar rămâne la fosta, am doar un suflet bun și iubitor. În ceea ce privește relațiile îl las pe Dumnezeu să ajungă la mine, femeia care mi-o trimite El”, a dezvăluit artistul.

Mihai Onilă și soția lui se mutaseră în Belgia în anul 2014, în căutarea unei vieți mai bune. La nici doi ani de la mutare, fiica lor de 9 ani a fost diagnosticată cu o boală rară. A murit după câteva luni de luptă cu o afecțiune care nu se putea trata.

Fotografii: Mihai Onilă Facebook

