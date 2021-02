Mihai Petre și-a făcut emisiune pe YouTube, iar primul invitat este Andreea Esca

Mihai Petre își sporește numărul de fani din mediul online odată cu lansarea emisiunii Mihai Petre Show găzduită pe YouTube. Coregraful a dezvăluit ce vor putea vedea admiratorii lui care îl urmăresc pe celebra platformă.

Mihai Petre debutează pe YouTube cu emisiunea Mihai Petre Show, un talk-show online în care are invitați extrem de cunoscuți și apreciați de publicul larg. Fostul jurat de la Românii au talent a dezvăluit pe Instagram că prima ediție va avea un invitat drag lui, Andreea Esca.

„De miercuri încep să postez o serie de conversații cu oameni mai mult decât interesanti, pe care am început să o fac din vara anului trecut. Bine că nu s-a făcut anul și am reușit să le aduc la o formă care să îmi placă... Miercuri, la ora 10, @andreeaesca are legătura la prima ediție din Mihai Petre Show. Pe YouTube!”, a scris Mihai Petre pe Instagram.

Emisiunea de pe YouTube este un proiect mai vechi al lui Mihai Petre, inspirat de mutarea multor activități în mediul online. Fanii săi de pe rețelele sociale abia așteaptă prima ediție, pe care au anunțat că o vor urmări cu sufletul la gură.

Și Smiley a lansat o emisiune pe YouTube, împins de la spate de admiratorii lui. Totodată, actorul Marius Florea Vizante a surprins pe toată lumea când și-a făcut canal de YouTube pentru noul său personaj spumos, Dorin Zindedin Zidaru.

Fotografii: @mihaipetreofficial

