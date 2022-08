Mihai Trăistariu face o avere din afacerea sa cu apartamente de pe litoral. Cât costă o noapte de cazare

Mihai Trăistariu se bucură de un adevărat succes pe plan economic, întrucât afacerea sa cu apartamente cumpărate pe litoral merge ca pe roate. Autorul piesei "Tornero" are în prezent șase apartamente luate pe credit, în zona Mamaia Nord.

Cântărețul, care a reprezentat România la Eurovision în anul 2006, se declară mulțumit de câștigurile obținute de la cele șase apartamente pe care le dă în chirie pe litoralul românesc. Conform acestuia, nu duce lipsă de clienți, întrucât a reușit să închirieze tot de pe 15 iunie până la începutul lunii septembrie.

Tocmai din acest motiv, Mihai Trăistariu este optimit că lunile de vără îi vor aduce câștiguri impresionante, ce îi vor permite să achite o parte din suma investită în această afacere.

"Anul acesta nu am niciun motiv să mă plâng. Mi-a mers foarte bine. De la Paști și mai apoi 1 mai am avut doar semnale pozitive. În sensul că turiștii mi-au închiriat mereu cele șase apartamente din Mamaia Nord. Cred că voi reuși să strâng circa 30.000 de euro după acest sezon estival. Iar asta vă însemna că voi putea achita un miliard și jumătate din cele trei pe care le am de dat înapoi băncii. Mai mult, dacă lucrurile vor merge la fel de bine și în această toamnă, așa cum sper din toată inima, atunci am motive să cred că până la Crăciun îmi voi achita și restul datoriei, că să încep noul an curat că lacrima! Totul e să am parte de concertele propuse", a mărturisit acesta într-un interviu pentru impact.ro

Secretul succesului său este unul simplu, artistul menține același preț de închiriere pe care il cere în mod normal, chiar și în sezonul estival, aspect atrăgător pentru turiștii dornici să viziteze litoralul romanesc.

"E drept că și prețurile mele sunt acceptabile. Prețul unui apartament în plin sezon, în Mamaia Nord, este de 500 – 600 de lei pe noapte. La mine, el este de 350 de lei".

Sursă foto: Instagram