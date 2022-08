Mira, scandal pe TikTok după ce internauții i-au spus că are sânii cât o lămâie: „Îți faci treaba cu ele”

Mira a făcut un clip pe TikTok în care spune clar că sânii ei au forma unei grefe, iar la scurt timp internauții au contestat opinia cântăreței. Aceștia au spus în nenumărate rânduri că dimensiunea sânilor ei este direct proporțională cu a unor lămâi. Iată reacția acidă a artistei!

Mira a găsit două grefe într-una dintre locațiile în care filma și a făcut repede un TikTok cu ele. Artista a spus în videoclip faptul că fructele au dimensiunea identică cu cea a sânilor ei. Deși s-a viralizat rapid, clipul video a strâns o mulțime de comentarii negative, referitoare la bustul cântăreței.





Imediat după ce a postat clipul video de mai sus, cântăreața a fost asaltată de mesaje în care oamenii îi spuneau că a exagerat spunând că sânii ei sunt cât două grefe. La scurt timp după ce a văzut comentariile, Mira a venit cu un răspuns extrem de promt, cu privire la mărimea bustului ei.

„Stai că m-am înfoiat. Deja ați întrecut măsura. Vreau să zic că am primit prea multe mesaje în care ziceți că am sânii cât o lămâiță, cât o mandarinuță. Băi, știți ceva?! Chiar nu îi am! Erau chiar cât o grefă d-aia, dar aveam corsetul ăla care îmi strângea țâțele. Vreți să îmi spuneți voi mie că asta e cât o lămâie? Dar ce lămâie ați mâncat voi? Lămâie cât capul meu? Hai, gata, că am și eu aici! Nu sunt cea mai dotată din lumea asta, dar am, adică îți faci treaba cu ele, cum s-ar zice. Și nici nu vreau să mă umflu că mie îmi plac țâțele mele așa. M-am enervat.”, a spus ea într-un clip în care răspundea la un comentariu negativ.





Sursă foto: Mira/Instagram, Mira/TikTok

