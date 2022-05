Mircea Diaconu, legat de discursul Vioricăi Vodă: "În România nu e un subiect de pus pe masa publică"

Mircea Diaconu a făcut declarații pentru culturaladub ă despre ce s-a întâmplat odată cu discusul Vioricăi Vodă de la GOPO.

Acesta a făcut declarații care arată poziția sa în acest caz în care o actriță a mărturisit că ar fi fost hărțuită sexual în repetate rânduri de oameni din teatru și cinematografie:

Mircea Diaconu: "Ce să se întâmple, e oarecum ciudat pentru mine că Premiile Gopo chiar au avut niște momente interesante și importante. Ei, nu se discută despre ele, se discută despre această ieșire, care este ieșire din sistem, de fapt.Subiectul era altul, nu era o adunare de confesiuni de niciun fel, era de premieri, cu asta basta.Însă asta e, asta e selecția presei, face ce vrea cu evenimentele. Erau cel puțin trei momente senzaționale care meritau mult mai multă atenție publică.Scurt și simplu: e un standard sau un produs american, de hollywood american. Așa a țâșnit subiectul ăsta. Deși, această temă, a culisei, a amantlâcului, este atât de veche, de când e teatrul pe lume. Nu e nimic nou!"

Mircea Diaconu: "Ea s-a împachetat așa și a plecat de la #metoo-ul american. Consider că e o mică copie românească, până la urmă. Dar, revenind la subiect în sine, mă rog, când ne-au chemat în culise acolo la Teatrul Național, eram toți, să ne pregătim, funcționa ca un personaj colectiv toată treaba asta.





Eu m-am dus cam ultimul și erau deja discuții, ea era enervată, se fâțâia pe acolo, având o oarecare dreptate, pot să îi dau dreptate în treaba asta, și nu e numai ea în situația asta, a unor tineri care au terminat ceva facultăți artistice în România, ea are vreo 40 de ani, și au terminat și nu au putut fi angajați.





Au lucrat cu bucățica, pe acolo, pe acolo, cu contracte diferite, ba televiziune, ba reclame, filme. Și nu au drept de pensie. Și nu au nicio soluție. Era enervată că a făcut 40 de ani și nu e angajată și uite așa și că e nedrept."

Mircea Diaconu: "E absolut nedrept, sunt total de acord. Dar e o realitate pe care nu o tratăm. Sunt mii de facultăți de teatru și de film în România, când pe vremuri era una singură și erau deja mai mulți absolvenți decât suficient.





Nu au unde să fie angajați, că nu se poate fizic."

Mircea Diaconu: "Nu e nicio problemă gravă, câtă vreme nimeni nu silește pe celălalt.Nu îmi imaginez că situația e de natura: domnișoară, vino aici, zice regizorul, iată rolul, dar cu condiția să…





Atunci te ridici și pleci și aștepți telefon de la altcineva, care nu e dement sau nesimțit. Nu cred că e asta o problemă în România. Pe afară nu știu cum e.În România nu e un subiect de pus pe masa publică, câtă vreme așa știm. Sunt doamne foarte în vârstă care au amanți, băieți tineri, care vor să facă carieră."

Mircea Diaconu: "Stați o clipă, nimeni nu te silește cu pistolul la tâmplă sau te leagă pentru chestiile astea. Asta zic eu, în România nu e chiar așa.(... )Pe de altă parte, ce trebuie să vă spun foarte clar este că lumea teatrală sau cinematografică nu e de o curățenie nesfârșită sau pură, cum unii își imaginează. Nu. Există și chestiile astea.Acum, m-a întrebat și pe mine cineva. „Dar tu?” Ceva de genul ăsta (râde)."

La Măruță, Viorica Vodă și-a amintit și un episod din tinerețe cu un regizor care a chemat-o la filmări, dar se pare că nu a înștiințat-o că avea și scene mai sexy decât credea de filmat: "Am spus că nu am fost informată despre asta și nu am vrut. (...) Mi-a smuls pur și simplu sutienul de pe mine cu toată echipa de față! (...) Mi-a spus să am o scenă erotică cu colega mea. Eu m-am blocat, am început să plâng cu sughițuri, tremuram. Pentru că nu l-am sunat în privat, el a făcut asta. Fiul lui este jurnalist (...) Acel domn voia să ne vedem și în privat!"

Viorica Vodă:„Noi trăim în societăți ex-comuniste. Noi ca popor nu avem această solidaritate. Nu ești pregătit la 20 de ani, venită din fundul Moldovei. Eu vin de acolo unde bărbatul e universul meu. Nu aveam cu cine să vorbesc. Nu am avut familia aici. Prietenele la vârsta aceea nu sunt foarte pregătite.

Viorica Vodă: "Am suferit, am plâns. Ca să faci psihoterapie sunt costuri foarte mari. Am internalizat foarte mult aceste sentimente și de fiecare dată când am fost pusă în situații, am trecut cronic prin niște stări. Oamenii judecă superficial. De cele mai multe ori, femeile sunt foarte agresive între ele. Am avut o situație la Nottara. Am fost într-o situație de calomnie. Am fost atât de șocată că n-am știut cum să reacționez. Toată echipa nu a solidarizat cu mine, ci cu agresoarea.”

Viorica Vodă: După Filantropica pe mine m-au chemat la același tip de personaje. (...)Oamenii ăia își folosesc puterea. Nu e vina mea că fac asta!

Viorica Vodă: Poți să faci o paralelă cu fenomenul #metoo. Câți ani le-a luat lor să vorbească? Dar la noi , într-o societate care a fost comunistă. (...) Eu vin dintr-o societate foarte conservatoare.

Viorica Vodă a avut parte e o serie de reacții de susținere, inclusiv de la Tudor Chirilă, care a scris pe pagina sa de socializare:

„Poate că e un moment bun să vorbim despre facultăţile de teatru în care profesorii de actorie fac avansuri studentelor sau în care profesori titulari la catedră se ocupă cu „pregătirea” pentru facultate. Poate ar fi momentul să vorbim şi despre stigmatizarea studentelor care refuză să se dezbrace complet la clasă în virtutea unor exerciţii de „actorie” care chipurile au rolul de a dezinhiba. (Cunosc un caz real a cărui poveste am aflat-o direct de la victima care într-un final a reuşit să schimbe şcoala) Da’ probabil că ne-ar pune pe toţi la punct una care asteaptă un Ferrari de la vânătorul vieţii ei, maşina pentru care el va fi scutit de ruşinoasele drumuri la supermarket."

