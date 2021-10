Monica Anghel, a doua săptămână de izolare la domiciliu: "Din cauza amețelilor nu mă pot concentra"

Monica Anghel se numără printre persoanele care s-au infectat cu varianta Delta a virusului SARS-Cov-2. Artista se află în izolare la domiciliu și încearcă să își ocupe timpul așa cum știe mai bine pentru a nu se mai gândi la boală.

Monica Anghel s-a infectat cu varianta Delta a virusului, deși s-a vaccinat cu ambele doze. Primele zile au fost unele difcile pentru artista care s-a confruntat cu simptome agresive, după cum a declarat într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

„Sunt mai bine, dar încă mă lupt cu amețeala asta care nu-mi dă pace. Sunt acasă, din fericire, nu am fost internată. Este prima dată când sunt infectată cu acest virus și sper că și ultima dată, nu de alta, dar m-am vaccinat. Culmea e că toți oamenii cu care am intrat în contact până să depistez acest virus sunt negativi. Am luat legătura cu toată lumea, evident, că așa este normal și corect, și toți sunt negativi. Eu am avut un concert în aer liber la Alba Iulia, a plouat, a fost frig, am cântat în ploaie și am crezut că a fost o răceală. Dar am zis să-mi fac testul. Mi-am făcut un test rapid, a ieșit pozitiv, dar evident că m-am dus și mi-am făcut și PCR-ul, să văd exact despre ce este vorba", a declarat Monica.

În prezent se află în izolare la domiciliu, alături de fiul ei, care din fericire nu este infectat cu SARS-CoV-2.

Solista a declarat că boala o ține departe de lucrurile care o fac să se simtă împlinită și că, din cauza amețelilor pe care le are, nu se poate concentra asupra studiului. „Am foarte mult de învățat, întotdeauna încerc să iau din fiecare lucru neplăcut partea bună. Am zis, asta e, o să stau să învăț. Problema este că nu pot să învăț, din cauza amețelilor pe care le am, nu pot să mă concentrez", a dezvăluit Monica.

