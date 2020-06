Monica Anghel, detalii despre starea de sănătate a lui Marcel Pavel: „Vorbesc cu el de 2-3 ori pe zi”

Marcel Pavel a dezvăluit, pe 18 iunie, că a fost depistat pozitiv după ce a făcut testul pentru coronavirus, iar alte vedete care au intrat în contact cu el au trebuit să ajungă în fața medicilor.

Printre vedetele care au intrat în contact cu Marcel Pavel s-a aflat și Andrei Ștefănescu, artistul afirmând și el că este infectat cu COVID-19, iar presa mondenă a notat că și Ozana Barabancea și Adriana Trandafir ar avea coronavirus.

Au existat însă și celebrități care au dezvăluit că, desi au intrat în contact cu Marcel Pavel, au fost depistate negative după ce au făcut testul pentru coronavirus: Cosmin Seleși, Andreea Bălan și Monica Anghel. Aceasta din urmă chiar le-a oferit un interviu celor de la Libertatea, cărora le-a dezvăluit că a făcut testul și a ieșit negative. Mai mult decât atât, ea a oferit și detalii despre starea de sănătate a lui Marcel Pavel.

„Marcel Pavel a fost la doi doctori. Primul i-a spus că are sinuzită și al doilea i-a spus că are dublă pneumonie, după care a fost testat și a ieșit pozitiv la coronavirus. Marcel Pavel a spus că a răcit de la aerul condiționat. Acum Marcel se simte bine, vorbesc cu el de 2-3 ori pe zi. Cu Ozana și cu Andrei nu am vorbit. Acest virus este extrem de dificil pentru că Marcel a fost infectat și eu nu, deși am stat aproape tot timpul împreună. Nu am avut simptome. Cu medicii cu care am vorbit eu pentru mine toți mi-au spus că nu există niciun risc. Am făcut testul la 7 zile după ce m-am întâlnit cu ei, rezultatul a fost negativ, este exclus să am acest virus. Nu poți să dai vina pe cineva că a adus virusul. Mi se pare aberant, i se putea întâmpla oricărui om”, a spus Monica Anghel.

foto: Instagram Marcel Pavel

