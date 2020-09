MulÈ›i o È™tiu ca È™i actriÈ›Äƒ È™i model, dar Alina PuÈ™cÄƒu apÄƒrea extrem de sexy ca È™i cÃ¢ntÄƒreaÈ›Äƒ

E recunoscută ca model internațional și ca actriță, dar Alina Pușcău a avut și o perioadă importantă în care s-a dedicat muzicii.

Prima ei colaborare a fost cu Anca Badiu, pentru piesa Baby tell my why, după care a devenit interpreta unui cântec de pe coloana sonoră a filmului “Rush Hour 3”, regizat de Brett Ratner, cel care era atunci logodnicul ei.



Piesa cea mai populară a Alinei este însă un remake după o melodie a formației O-Zone, la care are și un videoclip în care Alina apare extrem de frumoasă și de sexy, atât blondă cât și brunetă.





Deși a piedut la duel în fața Vivianei Sposub, Alina Pușcău a făcut o impresie puternică în echipa orășenilor în Ferma. Frumoasa Alina a vorbit chiar și despre relația cu Vin Diesel:





”Îl cunosc pe Vin Diesel de la 17 ani. Dădea petreceri ca eu să vin și niciodată nu m-am dus. Nu îl suportam. Mai târziu mi-a spus că am fost iubirea vieții lui, că a scris un film despre mine”, a mărturisit vedeta.



