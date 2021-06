Nadine, primele declarații după examenul de Bacalaureat. ”Îmi venea să sar şi să-l strâng de gât pe profesor”

Nadine (44 de ani), care s-a remarcat la “Şcoala Vedetelor” (TVR), a susţinut pe 28 iunie, prima probă de Bacalaureat, la limba română. Vedata a recunoscut că a avut mari emoții, dar și că s-a pregătit zile în șir pentru examene.

”Îmi venea să sar şi să-l strâng de gât pe profesor, ca să dea drumul la plicul cu subiecte, să aflu mai repede ce am de rezolvat, căci de o lună nu mai pot dormi noaptea, din cauza lor”, a declarat Nadine pentru impact.ro.





”Eram pregătită pentru orice, aşa că nuvela nu m-a surprins. Şi asta chiar dacă la simularea de examen a căzut tot un subiect despre nuvelă. Ba chiar vă pot spune că am tratat aşa cum se cuvine subiectele, dar şi că am preferat să tratez povestea lui Alexandru Lăpuşneanu, nu “Moara cu noroc”, al lui Slavici. Iar asta fiindcă iubesc romantismul, cu poveştile sale grozave între alb şi negru, între îngeri şi demoni. Nici nu am îndrăznit vreodată să sper, să mă rog la toţi sfinţii pentru asemenea subiecte, vă rog să mă credeţi”, a mai adăugat ea pentru aceeași sursă.

Anterior, invitată în emisiunea La Măruță, vedeta a vorbit despre decizia ei de a-și reluat studiile și emoțiile care o copleșesc înainte de BAC.

”Sunt foarte pregătită, pentru că doar asta fac- învăț”, mărturisește Nadine. ”Dar am emoții, mă trezesc în timpul nopții și mă întreb ce fac dacă pic bac-ul, exact cu temerile adolescentului”, a mai adăugat prezentatoarea. Nadine nu se oprește aici și dorește să dea admitere apoi la Facultatea de Psihologie sau Biologie.



