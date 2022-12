Narcisa Suciu, despre greutățile de necrezut pe care le-a avut în viață 

Narcisa Suciu apare în cel mai nou episod al podcastului „Acasă la Măruță” și e cât se poate de sinceră.

Însuși Cătălin Măruță a fost uimit de toate mărturisirile acesteia și a fost impresionat de tăria de care a dat dovadă pentru a trece peste atâtea greutăți. Cântăreața a povestit:

„Părinții mei s-au dus destul de devreme. Mama mea a murit când eu aveam 17 ani și ea avea 51, iar pe tata l-am pierdut când aveam 24 de ani. Cancer. Este cuvântul care pe vremea aia era o condamnare la moarte."

După moartea mamei, Narcisa Suciu recunoaște că și-a judecat mult tatăl:

„Mama era internată la Oradea unde aveam rude medici. Era un week-end cu cerc profesoral, aveam liber de la școală și am zis că e perfect să merg la Oradea. Eu făcusem de multe ori drumul la Oradea. Tata mi-a zis: „nu cred că e cazul să te duci. Cheltui bani, mai bine nu mergi. Am încercat să-l conving, dar n-am reușit. (...) Am ieșit cu o colegă în oraș. Sâmbătă am intrat în bucătărie și l-am văzut pe tata stând așa și i-am zis că el are sigur o problemă. Am plecat la un coleg de clasă și am stat la ei. Nu puteam să mă uit la el atunci. L-am judecat că nu m-a lăsat să mă duc. Cred că nu l-am iertat niciodată. Nu m-am mai uitat cu înțelegere la el”, a adăugat Narcisa Suciu.

Din păcate, după ce și-a pierdut părinții, Narcina a suferit și după moartea fratelui, care îi era foarte apropiat:

„Ciroză hepatică. Eu aveam spectacol la Brăila și m-am trezit la 6 să plec spre Sibiu. Medicul lui m-a sunat la 6 și ceva și mi-a zis. Noi am avut o relație foarte apropiată. El a locuit cu mine după ce am născut-o pe Daria și m-a ajutat să o cresc. Ne certasem și nu mai vorbeam de vreo 2 ani. Este un regret undeva."

Narcisa a vorbit despre o mulțime de lucruri în podcast, inclusiv despre preferințele muzicale. Deși recunoaște chiar ea că multă lume o consideră "fata care cântă Mociriță", mărturisește că ea ascultă de fapt rock, inclusiv în mașină sau când face curat. FOTO: Narcisa Suciu Instagram

