Nick Cannon așteaptă trei copii, cu trei femei diferite și nu vede unde e problema: „Barza e pe drum”

Realizatorul TV Nick Cannon își extinde familionul cu încă trei copii, după tregedia de la sfârșitul anului trecut. Omul de televiziune a recunoscut că „barza e pe drum”, însă nu a confirmat numărul copiilor care urmează să se nască în acest an. Totuși, presa de peste Ocean a aflat.

Nick Cannon a făcut dezvăluiri fără perdea în podcastul Lip Service, moderat de Angela Yee. Starul TV a explicat cât de grea a fost perioada după moartea fiului său Zen, care a decedat la numai cinci luni din cauza unui cancer la creier.

Vedeta de televiziune a dezvăluit că a intrat în drepresie, însă a reușit să iasă din acea stare datorită femeilor.

Anterior acestei tragedii, el făcuse un legământ, acela de a se abține de la relații intime cu femei. Pactul cu el însuși l-a ținut fix o lună și jumătate, fiindcă femeile s-au înghesuit să-l consoleze după nenorocirea care a lovit familia sa.

„Terapeutul meu mi-a spus că ar trebui să mă liniștesc și că să încerc abstinența. Era octombrie (2021 – n.red.) și urma să rezist până la începutul anului următor, dar am intrat în depresie după ce mi-am pierdut fiul. Așa că toată lumea era ceva de genul: să-i dăm niște vagin. Era chiar înainte de Crăciun și am început să fac sex ca nebunul. Asta mi-a întrerupt abstinența, dar cred că am fost reținut cam o lună și jumătate”, a dezvăluit Nick Cannon.

Nick Cannon, trei copii pe drum după moartea fiului său Zen

Angela Yee l-a întrebat dacă sunt adevărate zvonurile că așteaptă încă trei copii, cu trei femei diferite, însă el s-a eschivat cât a putut.

„Să o spun așa.... barza e pe drum”, a răspuns Nick Cannon, însă nu a confirmat numărul copiilor săi care se vor naște în acest an.

Conform unor surse de peste Ocean, vedeta de televiziune urmează să aibă un copil cu Lanisha Cole, o fostă iubită de-al sale, și un alt copil cu Alyssa Scott, mama băiețelului său decedat. Al treilea copil care urmează să se nască în acest an, un băiat făcut cu actuala iubită, Brie Tiesi, a fost confirmat de Nick Cannon pe rețelele sociale.

Câți copii are Nick Cannon

Nick Cannon îi are pe gemenii Maroccan și Monroe (11 ani) cu fosta soție, Mariah Carey. Din relația cu modelul Brittany Bell s-au născut un băiat, pe nume Golden, și o fată, pe nume Powerful Queen (foto).

În iunie anul trecut s-au născut gemenii Zion și Zillion, din relația cu DJ Abby De La Rossa.

În aceeași lună, modelul Alyssa Scott l-a născut pe Zen, băiețelul care s-a stins din viață la doar cinci luni din cauza unei tumori pe creier.

Starul TV spune că nu are de gând să se lase din făcut copii și vrea să bată toate recordurile. Nick Cannon a fost căsătorit cu Mariah Carey, în perioada 2008-2016. De atunci a avut doar iubite și relații pasagere.

Nick Cannon a devenit faimos datorită fertilității sale și mulți cred că e în stare să lase o femeie însărcinată de la distanță .

