Nick Cannon, în curând tată pentru a noua oară! Primele imagini cu Brittany Bell, partenera lui de viață

Nick Cannon a anunțat, de curând, că se pregătește să devină din nou tată! Brittany Bell, fosta concurentă Miss SUA și partenera lui de viață, îl va face părinte pentru a noua oară. Iată cum s-a afișat modelul!

Celebrul prezentator TV a anunțat, miercuri, că partenera lui de viață, Brittany Bell, este din nou însărcinată. Este cel de-al treilea copil al cuplului și al nouălea pentru Nick Cannon.

Vestea cea mare a fost anunțată chiar de Nick Cannon, care a publicat un clip video din timpul unei ședințe foto alături de frumoasa lui parteneră, în timp ce își etala burtica de gravidă.

În videoclip, Bell pozează într-o fustă albă și într-un crop top, în timp ce prezentatorul o îmbrățișează.

Fiul lor de 5 ani, Golden, și fiica de 1 an, Powerful Queen, își fac apariția spre sfârșitul montajului pentru câteva portrete de familie.

„Timpul s-a oprit și s-a întâmplat asta…”, a fost descrierea adăugată de către Nick Cannon.

Bell, fostă concurentă la Miss SUA, nu a dezvăluit până acum detalii despre sarcină.





Nick Cannon are două perechi de gemeni. Monros și Moroccan Scott, din relația cu Mariah Carey, și Zion Mixolydian și Zillion Heir, din relația cu Abby De La Rosa. Pe lângă aceștia, prezentatorul TV mai are încă doi copii, pe Golden în vârstă de 4 ani și încă o fetiță de 1 an pe nume Powerful Queen, ambii cu Brittany Bell.

Fotomodelul Bre Tiesi i-a dăruit un copil în urmă cu mai multe luni, iar acum așteaptă să devină din nou tată.

Prezentatorul de televiziune și Alyssa Scott, fosta lui parteneră de viață, au avut un băiețel, pe nume Zen, care la vârsta de doar 5 luni s-a stins din viață.

