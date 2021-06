Nicole Cherry a dezvăluit sexul copilului ei, iar fanii artistei au aflat primii

Nicole Cherry s-a ținut de cuvânt și a dezvăluit sexul primului ei copil. La doar o zi de la anunțul că e însărcinată, artista de 22 de ani le-a pregătit fanilor și prietenilor o surpriză.

După ce și-a ascuns sarcina câteva luni, Nicole Cherry a făcut marele anunț în videoclipul piesei Scrie-mi pe suflet. La doar o zi după vestea neașteptată, artista a pus în scenă un alt scenariu, ajutată de motanul ei.

Nicole Cherry și iubitul ei, Florin Popa, vor avea o fetiță, iar cel care i-a anunțat pe toți a fost chiar pisoiul.

„O să avem o Cireșică”, a scris cântăreața în dreptul pozei de pe Instagram, în care felina poartă la gât o eșarfă cu mesajul O să am o surioară.

Nicole Cherry este la primul copil și îl consideră pe Florin Popa „bărbatul care va da sens vieții mele”.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris artita pe rețeauau socială.

Fotografii: @nicolecherry

