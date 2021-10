Nicole Cherry a fost cerută de soție! Cum arată inelul primit?

Nicole Cherry a anunțat pe Instagram că a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Florin Popa.

Inițial, artista a postat o imagine în care apărea inelul cu diamant primit de la Florin. În descriere a scris "Pentru totdeauna".



Ulterior, a mai postat o fotografie în care apare cu un buchet uriaș de flori în brațe și cu inelul pe deget.

"Asta e ultima, promit! Sunt fericită... nu m-am putut abține. Mulțumesc pentru mesaje", a scris Nicole Cherry în dreptul pozei.

Într-un interviu, Nicole Cherry a vorbit despre momentul în care a aflat că este însărcinată, dar și despre modul în care l-a anunțat pe iubitul ei, Florin, că vor fi părinți.

Cei doi vor deveni părinți pentru prima dată în luna decembrie a acestui an. "La Măruță", Nicole Cherry a dezvăluit care a fost momentul în care a știut ce nume este potrivit pentru fetița sa.





„Înainte să aflu dacă este fetiță sau băiat am visat. Am visat că am fată și a fost totul extrem de real. Parcă am simțit tot, mirosul, cum au așezat-o lângă mine, totul cu lux de amănunte. Iar în vis, în momentul în care mi-au adus-o, eu am spus Anastasia. Parcă Dumnezeu mi-a dat și un semn, mi-a și ușurat munca pentru că habar nu aveam ce nume să îi pun nici dacă este fată, nici dacă este băiat.”, a declarat Nicole Cherry