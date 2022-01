Nicole Cherry, schimbare radicală de look. “Am avut ceva tupeu astăzi”

Nicole Cherry și-a suprins fanii de pe Instagram după ce s-a afișat cu noul look. Cântăreața s-a tuns scurt.

Proaspătă mămică, Nicole este atentă totuși și la imaginea ei. Fiind obișnuită să fie mereu aranjată și să arate impecabil atât la TV, cât și în mediul online, artista a recurs recent la o schimbare radicală.

Ei bine, aceasta a avut destul de mult curaj și s-a tuns scurt: „2022 vine cu multe schimbări. New hair, new me. Da, da s-a dus. E real ce se întâmplă aici. Nu este perucă. Am avut ceva tupeu astăzi”, a scris aceasta pe rețelele sociale.

Nicole Cherry, în postura de mămică

În luna noiembrie a anului 2021, Nicole Cherry a devenit mama unei fetițe. Aceasta a recunoscut recent că este o provocare, însă are sprijin în creșterea micuței: “Am mult noroc cu mama mea pentru că are foarte multă grijă de micuță. Mai vreau să vă spun că Anastasia este singurul copil luat în brațe de tatăl meu, lui fiindu-i în general teamă de bebeluși. Nici măcar pe Amira, pe nepoata mea nu a luat-o în brațe. Pe Anastasia a luat-o din prima pentru că nu avea încotro”, spunea artista în emisiunea La Măruță.

Sursă foto: Instagram